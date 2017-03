倉木麻衣『名探偵コナン』とコラボ21作目『から紅の恋歌』主題歌に決定【コラボ一覧】

アニメ『名探偵コナン』の劇場版21作目『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』(4月15日公開)の主題歌が、倉木麻衣の「渡月橋 〜君 想ふ〜」に決定。また、新キャラクター・大岡紅葉の声をゆきのさつきが務めることも発表された。



今作は、江戸川コナン(工藤新一)と服部平次という東西の高校生探偵が揃い踏みするというファン垂涎のストーリーを展開。さらに、今後の原作ストーリーにも大きく絡んでくる百人一首の高校生チャンピオン・紅葉が、スクリーンに初登場を果たす。「平次の婚約者」を名乗る紅葉の登場は、服部平次と幼馴染みの遠山和葉の関係にどんな影響をもたらすのか。そんな平次と和葉を前に、新一と毛利蘭の関係にも変化が生まれるのか!? 胸キュン間違い無しの“淡い恋のストーリー”に期待が高まる。



現在『名探偵コナン』と倉木の20作目のコラボレーションとなる「YESTERDAY LOVE」がテレビアニメのエンディングテーマとしてオンエアされている。今作のために書き下ろした21作目のコラボ楽曲「渡月橋 〜君 想ふ〜」は、映画の世界観が色濃く反映されており、「から紅に染まる渡月橋〜」というフレーズから始まるサビが印象的。サウンドには和楽器などが取り入れられ、映画の情景が主題歌からも感じられる一曲となっている。



また、『名探偵コナン』と倉木とのコラボレーションも今作で通算21作となり、史上最多コラボレーション。これを記念してスペシャルロゴも制作されたほか、同一アニメでの最多主題歌担当としてギネス世界記録に申請されることも発表された。



倉木は「劇場版『名探偵コナン』21作目の作品で主題歌を担当させていただくことになり、コナンくんとの21曲目のコラボレーションに心から感動しております」と喜びを明かし、「以前映画でご一緒させていただいた時に、お客さんと一緒に劇場で見せていただき、主題歌が流れた時に嬉しさと感動で溢れる涙を止められなかったことを今でも思い出します」と振り返る。そして、「今回主題歌制作に際しシナリオをいただいた時から、 “から紅”の奥深い色合いがふわーと浮かび、サウンド的に和の雰囲気を取り入れたいと思いました。映画の中の高校生の爽やかな恋模様、コナンくん作品ならではのドラマチックで美しいストーリーを彩る1曲になったら嬉しく思っています。私もいちファンとして、公開が今からとっても楽しみです」とコメントを寄せた。『名探偵コナン』と倉木とのコラボレーション楽曲一覧は以下。



1.「Secret of my heart」2000.4.26 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

2.「Start in my life」2001.2.7 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

3.「always」2001.6.6 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ、劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』主題歌)

4.「Winter Bells」2002.1.17 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

5.「Time after time 〜花舞う街で〜」2003.3.5 Release(劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード)』主題歌)

6.「風のららら」2003.5.28 Release(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ)

7.「Growing of my heart」2005.11.9 Release(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ)

8.「白い雪」2006.12.20 Release (アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

9.「一秒ごとにLove for you」2008.7.29 Release(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ)

10.「Revive」2009.4.1 Release<「PUZZLE/Revive」両A面シングル>(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ)

11. 「PUZZLE」2009.4.1 Release<「PUZZLE/Revive」両A面シングル>(劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー)』主題歌)

12.「SUMMER TIME GONE」2010.8.31 Release(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ)

13.「Tommorow is the last Time」2010.11.17 Release<AL「FUTURE KISS」収録曲>(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

14.「Your Best Friend」2011.10.19 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

15.「恋に恋して」2012.8.15 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

16.「TRY AGAIN」2013.2.6 Release(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ)

17.「無敵なハート」2014.8.27 Release(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

18.「DYNAMITE」2014.11.12 Release(アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ、金曜ロードSHOW!『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件〜史上最悪の2日間』主題歌)

19「SAWAGE☆LIFE」2016.7.30 Release(デジタル配信)(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

20.「YESTERDAY LOVE」2017.1.11 Release(映像シングル)(アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ)

21.「渡月橋 〜君 想ふ〜」2017.4.12 Release(劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』主題歌