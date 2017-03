モデルのジジ・ハディッドが、恋人で歌手のゼイン・マリクへの思いを表現した。

21歳のジジと24歳のゼインは2015年11月から交際をスタート。これまでお互いにラブラブな写真をソーシャルメディアに公開し、オープンに交際を続けてきた。

そんなジジは現地時間2月27日にゼインがミッキーの手をつけて目をつぶって舌を出している写真をインスタグラムのストーリーにアップし、「Love of my life」と載せた。「Love of my life」は結婚するような、一生愛し続ける人に使う「人生で愛する人」という強い意味を持っていて、2人が結婚を意識している可能性はかなりありそうだ。

この写真はフランスのパリにあるディズニーランドで撮られたようで、ジジは先日、妹のベラとミッキーと一緒に撮った写真をインスタグラムにアップしていた。

ゼインは2013年に女性グループ「リトル・ミックス」のペリー・エドワーズと婚約したが、2015年8月に破局している。