気象庁によると、28日16:49頃、福島県沖を震源とするM5.6の地震があり、宮城県岩沼市、福島県相馬市・楢葉町・双葉町・南相馬市で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。



■発生事象

・発生日時 ：2月28日16:49頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.5度、東経141.4度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.6(推定)



■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度5弱】

・宮城県 ：岩沼市桜＊

・福島県 ：相馬市中村＊、楢葉町北田＊、双葉町両竹＊、南相馬市原町区高見町＊

【震度4】

・宮城県 ：大崎市松山＊、名取市増田＊、角田市角田＊、蔵王町円田＊、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊

・福島県 ：須賀川市岩瀬支所＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町樋ノ口＊、天栄村下松本＊、棚倉町棚倉中居野、石川町長久保＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市白岩＊、いわき市三和町、福島広野町下北迫大谷地原＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊

【震度3】

・宮城県 ：気仙沼市赤岩、気仙沼市笹が陣＊、気仙沼市唐桑町＊、宮城加美町中新田＊、色麻町四竈＊、涌谷町新町裏、栗原市栗駒、栗原市築館＊、栗原市一迫＊、栗原市瀬峰＊、栗原市高清水＊、栗原市若柳＊、登米市中田町、登米市東和町＊、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、登米市津山町＊、南三陸町志津川、宮城美里町北浦＊、宮城美里町木間塚＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川北町＊、大崎市鹿島台＊、大崎市田尻＊、白石市亘理町＊、仙台空港、七ヶ宿町関＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、柴田町船岡、仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市鮎川浜＊、石巻市大街道南＊、石巻市北上町＊、多賀城市中央＊、東松島市矢本＊、東松島市小野＊、松島町高城、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大和町吉岡＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、女川町女川浜＊、富谷市富谷＊

・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、福島市飯野町＊、福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市長沼支所＊、須賀川市牛袋町＊、二本松市金色＊、二本松市小浜＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、西郷村熊倉＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、鮫川村赤坂中野＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、古殿町松川横川、三春町大町＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、いわき市小名浜、いわき市平四ツ波＊、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、福島広野町下北迫苗代替＊、川内村上川内小山平＊、南相馬市鹿島区栃窪、猪苗代町千代田＊

・青森県 ：階上町道仏＊

・岩手県 ：普代村銅屋＊、釜石市中妻町＊、住田町世田米＊、一関市花泉町＊、一関市千厩町＊、一関市室根町＊、一関市藤沢町＊、奥州市衣川区＊

・山形県 ：中山町長崎＊、米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊、白鷹町荒砥＊

・茨城県 ：水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、日立市役所＊、日立市十王町友部＊、常陸太田市大中町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市下手綱＊、北茨城市磯原町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城町小堤＊、東海村東海＊、大子町池田＊、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、城里町石塚＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、土浦市常名、石岡市柿岡、筑西市舟生、鉾田市汲上＊

・栃木県 ：大田原市湯津上＊、那須町寺子＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、那須烏山市中央、栃木那珂川町馬頭＊、栃木那珂川町小川＊



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