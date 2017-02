人気海外ドラマ『ベイツ・モーテル』や映画『死霊館』シリーズの女優ヴェラ・ファーミガが、ハリウッド版『ゴジラ』の続編『Godzilla:King of Monsters(原題)』に出演するという。ヴェラはNetflixで配信されている話題の海外ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子役、ミリー・ボビー・ブラウンが演じるキャラクターの母親役になると、Varietyが伝えた。現時点でミリーが演じるキャラクターの詳細は伝えられていない。先に映画『アルゴ』(12)や『キャロル』(16)の俳優カイル・チャンドラーが父親役で出演すると伝えられていた。あらすじの詳細もヴェールに包まれている『Godzilla:King of Monsters(原題)』には、ゴジラの他にモスラやギドラ、ラドンといった邦画『ゴジラ』シリーズに欠かせない怪獣達が登場するとのことだ。降板したギャレス・エドワーズ監督に代わり、映画『クランプス 魔物の儀式』(未・16)のマイケル・ドハティ監督がメガホンを取る『Godzilla:King of Monsters(原題)』は、2019年3月22日(現地時間)より全米公開予定。来る3月25日に日本公開予定のトム・ヒドルストン主演『キングコング:髑髏島の巨神』とクロスオーバーする『Godzilla vs. Kong(原題)』も2020年5月29日の全米公開に向けて制作される予定だ。