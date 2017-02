この上なく楽しくタイピングできそうなキーボードの登場です。詳細は以下から。スマホやタブレットの普及でキーボードよりもフリック入力の方が馴染んでいるという人も増えてきました。それでもいまだに会社ではキーボードを使ったPCを使いますし、長文を打つならキーボードの方が…という層も少なくないはず。そんな人のために可愛くて使い回しの効くワイヤレスのタイプライター型のキーボードをlofreeが開発しています。可愛らしい見た目とタイプした時の音はレトロなタイプライターを再現しているのですが、単に可愛いだけではありません。Windows、macOS、Android、iOSの全てに対応できる上にBluetooth接続とUSB接続を選択できます。さらにはスマホ、タブレット、PCなど3つまでのデバイスに同時に接続可能。カラーバリエーションもどれも可愛らしく、その上それぞれのキーが簡単に取り外せる仕様になっているため、従来のキーボードのようにゴミやホコリにも悩まされません。現在はまだ開発中となっていますが、3月7日から75〜100ドルでプレセールスが行われる予定になっています。詳しい情報はlofreeの公式サイトからサインインして最新情報を確認してみてください。Nostalgic Lofree Keyboard Brings Back the Touch and Sound of Typewriters - Design Milk

