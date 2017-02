Appleは10.5インチの新型iPadのほか、新色『iPhone 7』・128GB『iPhone SE』・第二世代『12.9インチiPad Pro』などを3月に発表と噂されています。

その中でもあまり注目されていなかった、廉価版iPadの新情報が明らかになりました。

廉価版iPadは3万円台か

情報会社IHS MarkitのアナリストRhoda Alexander氏によると、3月に発表されるiPadには価格が安い、9.7インチのiPadも含まれるそうです。

9.7インチは現行の『9.7インチiPad Pro』や『iPad Air 2』と同じ画面サイズです。

その廉価版iPadの価格は299ドル。現在販売されているiPad Air 2より安くなる、としています。





32GBと128GBモデルの価格差は100ドルで、日本では1万円。もし100ドル=1万円であれば、廉価版iPadの価格は32,800円〜になるかもしれません。

プロセッサは新しくなる?

Alexander氏は廉価版iPadに搭載されるプロセッサには言及していませんが、これまでの噂によればA9Xプロセッサになるようです。

A9Xは現行の9.7インチ・12.9インチiPad Proにも搭載されています。

iPad Air 2からプロセッサを1世代アップグレードした上で1万円の値引き、となればお買い得なiPadになるかもしれません。

iPad mini 4のアップデートは・・・

3月に『iPad mini 4』の後継モデルは発表されない、とAlexander氏は予測。一方で7.9インチiPad Proとして発表されるとの噂もあり、情報が錯綜しています。

→ 新色iPhone 7・新iPadなどを3月に発表か

10:50 iPad Air 2の価格表に誤りがあったため修正

