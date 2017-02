第89回アカデミー賞の授賞式が27日(現地時間26日)、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、『ラ・ラ・ランド』が最多6部門を受賞。作品賞は『ムーンライト』が獲得した。

作品賞の発表では、前代未聞のハプニングが発生。主演女優賞の封筒を作品賞で渡してしまい、最初『ラ・ラ・ランド』と発表されキャスト・スタッフが壇上に上がりスピーチするも、その途中で『ムーンライト』だと訂正発表された。『ムーンライト』は作品賞、脚色賞、助演男優賞(マハーシャラ・アリ)の3部門を獲得した。

『タイタニック』(97)と並ぶ、史上最多14ノミネートだった『ラ・ラ・ランド』は、下馬評通り、監督賞(デイミアン・チャゼル)、主演女優賞(エマ・ストーン)などを含む最多6部門を受賞。32歳での監督賞受賞は最年少となった。

主演男優賞は『マンチェスター・バイ・ザ・シー』のケイシー・アフレックが初受賞。また昨年は"白人チョイスアワード"と揶揄されたが、今年は助演男優賞を『ムーンライト』のマハーシャラ・アリ、助演女優賞を『フェンス』ヴィオラ・デイヴィスが受賞し10年ぶりの黒人俳優W受賞となった。

長編アニメ映画賞では、ディズニー5連覇となる『ズートピア』が受賞。スタジオジブリとして初めて海外と共同製作した『レッドタートル ある島の物語』は惜しくも受賞を逃した。

WOWOWプライムでは、2月27日21時から同授賞式の字幕版を放送。3月5日18時からダイジェスト版も放送する。

第89回アカデミー賞 受賞結果一覧

作品賞:『ムーンライト』

監督賞:デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』

主演男優賞:ケイシー・アフレック『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

主演女優賞:エマ・ストーン『ラ・ラ・ランド』

助演男優賞:マハーシャラ・アリ『ムーンライト』

助演女優賞:ヴィオラ・デイヴィス『フェンス』

脚本賞:『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

脚色賞:『ムーンライト』

撮影賞:『ラ・ラ・ランド』

編集賞:『ハクソー・リッジ』

美術賞:『ラ・ラ・ランド』

衣装デザイン賞:『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

メイク・ヘアスタイリング賞:『スーサイド・スクワッド』

作曲賞:『ラ・ラ・ランド』

歌曲賞:「City of Stars」『ラ・ラ・ランド』

録音賞:『ハクソー・リッジ』

音響編集賞:『メッセージ』

視覚効果賞:『ジャングル・ブック』

外国語映画賞:『セールスマン』製作国:イラン

長編アニメ映画賞:『ズートピア』

短編アニメ映画賞:『ひな鳥の冒険』

短編実写映画賞:『合唱』

短編ドキュメンタリー賞:『ホワイト・ヘルメット‐シリアの民間防衛隊‐』

長編ドキュメンタリー:『O・J:メイド・イン・アメリカ(原題)』

(C) 2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.