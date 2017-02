日本時間27日、第89回アカデミー賞授賞式がアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『ズートピア』が、『レッドタートル ある島の物語』を抑えアカデミー賞長編アニメ賞を受賞した。『ズートピア』は、動物たちによる動物たちのためのハイテク文明社会“ズートピア”を舞台にしたファンタジー・アドベンチャー。日本語吹き替え版では、上戸彩がヒロインの声を担当。先日行われた “アニメのアカデミー賞”と称される第44回アニー賞では、作品賞のほか監督賞、キャラクターデザイン賞、絵コンテ賞、声優賞、脚本賞の6部門を受賞した。■長編アニメ賞★『ズートピア』『Kubo And The Two Strings(原題)』『モアナと伝説の海』『My Life As A Zucchini(原題)』『レッドタートル ある島の物語』