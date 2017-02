Anyone else notice the airplane fly behind me? 👀 #TheWalkingDeadpic.twitter.com/4FF1LjXDJk - Rick Grimes (@RickAndThangs) 2017年2月20日

THOUGHT THAT BIRD WAS A PLANE AND GOT SO HYPED #TheWalkingDead - Maddie (@massivemaddie) 2016年11月14日

Um was I the only one who saw that plane fly behind Rick 🤔🤔🤔#TheWalkingDead#TWD - Monie Grant Lincoln (@monie3010) 2017年2月20日

Hmm bird or plane? Mistake or intentional? #TheWalkingDeadhttps://t.co/n6NFh6e0oC - Melissa Sercia (@fluidghost) 2017年2月20日

You guys had a plane in this episode did you know that?#TheWalkingDead - Piper (@Piperdarkwolf) 2017年2月20日

After Rick crawled out of the pit. I spotted a fly over. Either Negan has a plane or someone missed an edit. #TWD#TheWalkingDead - Vicki Rice (@Artworks6710) 2017年2月20日

What a relief! Flights are still available out of ATL five years after the ZOMBIE APOCALYPSE. #TheWalkingDeadpic.twitter.com/kehpB4NZrD - David Aaron Moore (@davidaaronmoore) 2017年2月20日

Bird or plane? Its the new "there's a ghost behind the curtain in '3 Men and a Baby'"#thewalkingdeadhttps://t.co/syUdRu5hAA - Crystal Fudalik (@CFudalik) 2017年2月20日

鳥か?飛行機か?米人気TVドラマ『ウォーキング・デッド』の主人公リック・グライムズの背後に映った飛行物体が話題を呼んでいる。2月19日(現地時間)に放送されたシーズン7の第10話『瓦礫の牙城』は、リックとミショーンのまさかの展開や、ダリルとキャロルの再会など、見所満載だ。しかし、このエピソードで話題になっているのは、リックが謎の集団のリーダー、ジェイディスとゴミ山で話している時に起きた一瞬の出来事だ。番組のファンたちが見つけたのは、リックの背景の空を飛ぶ、飛行物体。大半のファンの推測によると、これは飛行機で、うっかり編集し忘れたか、ストーリー展開上必要なものとして意図的に残されたかのどちらかということだ。ツイッターには、以下のようなコメントが寄せられている。僕の後ろに飛行機が飛んでたの、気付いた?あの鳥が飛行機だと思うと興奮するう〜ん、リックの後ろに飛行機が飛んでたのを見たのって私だけ?飛行機、飛行機だ!鳥?飛行機?ミス?それともわざと?今回のエピソードに飛行機が映ってたけど、気付いた?リックが穴からはい出したあと、飛行機を見つけた。二―ガンが飛行機を持っていたか、編集し忘れかどっちかだ。安心した! ゾンビ発生で世界が終わった5年後でもアトランタでは飛行機が運航しているのか。(このドラマの舞台はワシントンDC郊外のアレキサンドリアだが、撮影はジョージア州のアトランタで行われている)鳥か飛行機か?『スリーメン&ベビー』のカーテンの後ろの幽霊に次ぐミステリーだAMCはこの件にまだ反応していないが、おそらくこの物体は鳥だったのだろう。ゴミ山の上空を鳥が飛ぶのは自然なことだ。それに、もしこれが飛行機なら、視聴者がこんなにも簡単に発見できるものを、編集作業中に見逃すはずがない。もしくは、今後思いもよらない展開があり、誰かがDCの上空で飛行機を飛ばしていたなんていう話になるのだろうか? ヒースの行方と同じく謎は深まるばかりだ。■参照リンクhttp://www.moviefone.com/