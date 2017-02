アニメ映画『君の名は。』の大ヒットで一躍注目を浴びた新海誠監督の過去作品がテレビ朝日(関東ローカル)で放送されることが決まった。3月3日(深3:25〜4:15)に『言の葉の庭』、3月17日(3:25〜4:30)に『秒速5センチメートル』を放送する。『君の名は。』以前から風景描写の緻密さや美しさ、すれ違う男女の物語を題材にリアリティのある心情を描写することに定評があった“新海ワールド”の真髄に触れる良い機会だ。『言の葉の庭』(2013年)は、男子高校生・タカオと年上の女性・ユキノが雨の日に出会い、雨の日だけの逢瀬を重ね、次第に心を通わせていく淡い恋の物語。エンディングに流れる秦基博の「Rain」(原曲:大江千里)が話題になった。『秒速5センチメートル』(2007年)は、ひとりの少年を軸にして描く3本の連作アニメーションからなる作品。『桜花抄』、『コスモナウト』、そして表題作『秒速5センチメートル』の3タイトル。新海監督の作品の中でも根強いファンの多い人気作。山崎まさよしの「One more time, One more chance」が使用されている。無料のインターネットテレビ局『AbemaTV』の「アニメ24チャンネル」でも新海監督の作品を特集。『言の葉の庭』『秒速5センチメートル』のほか、2004年に公開された新海監督初の長編作品『雲のむこう、約束の場所』と2011年に公開された『星を追う子ども』の計4作品を各日2本立てで2週にわたって配信される。3月4日(後2:00/深1:00)に『雲のむこう、約束の場所』『言の葉の庭』、3月18日に(後2:00/深夜1:00)『星を追う子ども』『秒速5センチメートル』。