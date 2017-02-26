¡Úº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Û¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬¸À¤¦¡Ö¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡©
MT¼Ö¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¥®¥ä¤òÍî¤È¤¹µ»½Ñ
¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤Ï¡¢MT¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÏ¶¯¤¯²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤¬´ÎÍ×¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÊÆþ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤ÇÍî¤È¤·¤¿¼ÖÂ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á²ÃÂ®¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢Äã¤¤¥®¥ä¤Ë¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²ÃÂ®¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤ÎºÇÃæ¤Ë°ì½ï¤Ë¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤âºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ÎÈ¯ÁÛ¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï
¡±¦Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¡£
¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢º¸Â¤Ç¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÀÚ¤ë¡£
£¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§ÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢±¦Â¤ÎÂ¼ó¤ò¾¯¤·¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢ìûÂ¦¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤Ò¤È¿á¤«¤·¤¹¤ë¡£
¤¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤òÁàºî¤·¥®¥ä¤òÍî¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤È¤¤¤¦¡£
Í×¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤Ä¤ÞÀè¡Ê¥È¥¥¡Ë¤ÇÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ìû¡Ê¥Ò¡¼¥ë¡Ë¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¤Ò¤È¿á¤«¤·¡Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¼¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤ÎºÝ¤Ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
¤Ê¤¼¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¥¯¥ë¥Þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÁö¹ÔÀÇ½¶ÊÀþ¿Þ¡×¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÏÆ±¤¸Â®ÅÙ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áª¤ó¤À¥®¥ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸100km/h¤Ç¤â4Â®¤Ê¤é4000²óÅ¾¤Ç¡¢3Â®¤À¤È5100²óÅ¾¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç100km/h¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë¡¢4Â®¤«¤é3Â®¤Ë¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ3Â®¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÁá¤¯¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¥ß¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£4Â®¤È3Â®¤Ç¤Ï1100²óÅ¾¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥·¥Õ¥È¥í¥Ã¥¯¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ê¤é¥¹¥Ô¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¶îÆ°·Ï¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¦¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥Ö¤µ¤»¤Æ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç³Æ¥®¥¢¤Î²óÅ¾º¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤Ò¤È¿á¤«¤·¤·¡¢²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑÂ®¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤ä¤äÆÃ¼ì¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£
¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤ºÀ©Æ°µ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ë¤Ê¤éËÜËöÅ¾ÅÝ
¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤Ç°ìÈÖ´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸ºÂ®¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§ÎÏ¤ò¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢À©Æ°µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¿á¤«¤¹ÎÌ¤¬¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç¡¢²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤¿¤ê¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À½Ö´Ö¡¢¥¬¥¯¥Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤Ï¼ºÇÔ¡Ä¡Ä¡£¾å¼ê¤Ë¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎý½¬¤¬É¬Í×¡£
¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢2Â®¢ª1Â®¤Ê¤É¤ÎÄã¤¤¥®¥¢¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡¢Èæ³ÓÅª¹â¤¤Â®ÅÙ¤Ç¡¢4Â®¢ª3Â®¤Î¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥È¥ë¥¯¤Î´Ø·¸¡¢¥·¥Õ¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î´Ø·¸¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¤Þ¤¿¥¿¡¼¥ó¥¤¥ó³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÆñ°×ÅÙ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¿ÊÆþÁ°¡¢Ä¾Àþ¾õÂÖ¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¥¿¡¼¥ó¥¤¥ó¤Ë°Ü¤ëÊý¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤Ä¾Àþ¤«¤é¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¥®¥ä¤Ï°ìÂ®¤º¤ÄÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸¶Â§¡£¤·¤«¤â4Â®¢ª3Â®¢ª2Â®¤È¹²¤Æ¤Æ¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤È¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤Î´Ö¤Ë¡¢°ì¸ÆµÛÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÎÊý¤¬¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¥³¥Ä¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÎÌ¤ò¡Ø²»¡Ù¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎDBW¡Ê¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ï¥¤¥ä¡áÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÁàºî¤Ë¥ê¥Ë¥¢¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥Ò¡¼¥ë¡õ¥È¥¥¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡Ä¡Ä¡£