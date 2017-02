みなさんのお気に入りピンチョスは何ですか?(^-^)こちらは「生ハムとブリーチーズとトマト」のピンチョス。とても上品な味でブリーチーズの香りがワインにとてもよく合います♪ What is your #favorite #pincho? Here are #pinchos with cured ham, blue #cheese, and mini #tomato. They have rich and refined tastes, and they go well with wine! #Lizarran #LizarranJapan #food #spanishfood #restaurant #tokyo #bar #snack #traditional #lunch #リザラン #スペインバル #スナック #スパニッシュバル #バル

A post shared by Lizarran Japan (@lizarran_japan) on Jun 29, 2015 at 9:01pm PDT