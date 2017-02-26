野球か！酒井高徳のHSV、バイエルン戦で「衝撃スコア」

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ブンデスリーガ第22節、酒井高徳がキャプテンを務めるハンブルガーSVは、敵地でバイエルン・ミュンヘンと対戦した。

だが、待っていたのはバイエルンの怒濤のゴールラッシュ。なんと8-0という大差がつく試合となってしまった。

17分　アルトゥロ・ビダル

24分　ロベルト・レヴァンドフスキ（PK）

42分　ロベルト・レヴァンドフスキ

54分　ロベルト・レヴァンドフスキ

56分　ダビド・アラバ

65分　キングスレイ・コマン

69分　キングスレイ・コマン

87分　アリエン・ロッベン

フル出場した酒井もがっくり…。『Bild』紙では、GKレネ・アドラーを除くHSVのスタメン10人に、最低となる6点を与えていた。

衝撃の惨敗となったHSVにとって、実はアリアンツ・アレーナでのバイエルン戦は鬼門。最近の対戦はこのような結果になっているのだ。

2017年2月　バイエルン 8-0 HSV

2015年8月　バイエルン 5-0 HSV

2015年2月　バイエルン 8-0 HSV

2013年12月　バイエルン 3-1 HSV

2013年3月　バイエルン 9-2 HSV

2011年8月　バイエルン 5-0 HSV

2011年3月　バイエルン 6-0 HSV

ここ7試合の合計スコアは、バイエルン 44-3 HSVというとんでもないものに…。

この日が記念すべきブンデス250試合出場だったアドラーは、「試合後すぐに適切な言葉を見つけるのは難しい」と口にしていた。