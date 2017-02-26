野球か！酒井高徳のHSV、バイエルン戦で「衝撃スコア」
. @FCBayernEN score EIGHT goals (three by @lewy_official) in rout of #HSV. Match Report👉 https://t.co/gHkLmkMFfa #FCBHSV pic.twitter.com/hMUe4KEitX
- Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 2017年2月25日
ブンデスリーガ第22節、酒井高徳がキャプテンを務めるハンブルガーSVは、敵地でバイエルン・ミュンヘンと対戦した。
だが、待っていたのはバイエルンの怒濤のゴールラッシュ。なんと8-0という大差がつく試合となってしまった。
17分 アルトゥロ・ビダル
24分 ロベルト・レヴァンドフスキ（PK）
42分 ロベルト・レヴァンドフスキ
54分 ロベルト・レヴァンドフスキ
56分 ダビド・アラバ
65分 キングスレイ・コマン
69分 キングスレイ・コマン
87分 アリエン・ロッベン
24分 ロベルト・レヴァンドフスキ（PK）
42分 ロベルト・レヴァンドフスキ
54分 ロベルト・レヴァンドフスキ
56分 ダビド・アラバ
65分 キングスレイ・コマン
69分 キングスレイ・コマン
87分 アリエン・ロッベン
フル出場した酒井もがっくり…。『Bild』紙では、GKレネ・アドラーを除くHSVのスタメン10人に、最低となる6点を与えていた。
衝撃の惨敗となったHSVにとって、実はアリアンツ・アレーナでのバイエルン戦は鬼門。最近の対戦はこのような結果になっているのだ。
2017年2月 バイエルン 8-0 HSV
2015年8月 バイエルン 5-0 HSV
2015年2月 バイエルン 8-0 HSV
2013年12月 バイエルン 3-1 HSV
2013年3月 バイエルン 9-2 HSV
2011年8月 バイエルン 5-0 HSV
2011年3月 バイエルン 6-0 HSV
2015年8月 バイエルン 5-0 HSV
2015年2月 バイエルン 8-0 HSV
2013年12月 バイエルン 3-1 HSV
2013年3月 バイエルン 9-2 HSV
2011年8月 バイエルン 5-0 HSV
2011年3月 バイエルン 6-0 HSV
ここ7試合の合計スコアは、バイエルン 44-3 HSVというとんでもないものに…。
この日が記念すべきブンデス250試合出場だったアドラーは、「試合後すぐに適切な言葉を見つけるのは難しい」と口にしていた。