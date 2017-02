Appleに代わり、FBIの依頼を受けてiPhone5sをロック解除したとされるイスラエルのCellebriteが、iPhone6/6 Plusを含むiPhoneを合法にロック解除可能になったと発表しました。

日本のサン電子傘下で、イスラエルを拠点とするCellebriteのディレクターを務めるシャハー・タル氏が現地時間2月23日、同社のAdvanced Investigative Service (CAIS)によって、iPhone4s/5/5c/5s/6/6 Plusを合法的にロック解除可能になったとツイートしました。



iPhone6/6 Plus以前のすべてのモデルについて、Appleのセキュリティを迂回し、暗号が解除できるとしています。



同社はCAISのほか、スマートフォンから数秒でデータを抽出できるUniversal Forensic Extraction Device (UFED) Physical Analyzerといった製品も提供しています。



Cellebrite's CAIS now supports lawful unlocking and evidence extraction of iPhone 4S/5/5C/5S/6/6+ devices (via our in-house service only).

— Shahar Tal (@jifa) 2017年2月22日