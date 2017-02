空港はいろいろな人種や国籍の人々が入り混じるところであり、セキュリティが厳しいところでもあります。

そうした現場では、変わった状況を目の当たりすることも多いようです。

空港で目撃された奇妙な出来事を抜粋してご紹介します。

Sometimes Really Strange Things Happen At Airports

1.



空港の理論

左:「危険な集団破壊武器」 右:「危険な集団破壊武器を無効化」

(なぜか検査で液体はジップロックに入れろと言われる)

2.



「明らかに彼女はテロリスト」

3.



初めて出会った幼児2人は、いきなり空港ターミナルでハグをし合うことにした。

4.



この男性にとって車イスとは……。

5.



寝た子とスーツケースを同時に運ぶとき。

6.

[画像を見る]

赤ちゃんも検査。

7.

[画像を見る]

多分、ピンクのパンツを見せたかった。

8.

[画像を見る]

修道女も念入りにチェック。

9.

[画像を見る]

「たすけて! 自分の飛行機を買うための寄付金を集めています」

10.

[画像を見る]

これ、誰の荷物?

11.

[画像を見る]

ダースベイダーのお迎えはもちろんストームトルーパー。

12.

[画像を見る]

飛行機はどこに行ってしまったのでしょうか。

13.

[画像を見る]

英語の意味が「あなたの後ろへ」のつもりが「あなたのお尻のほうへ」になっちゃった例。

14.

[画像を見る]

テント持参も悪くない気が……。

15.

[画像を見る]

ある意味で美しい寝方。

16.

[画像を見る]

人の送り迎えをする一時停止場。「キス&グッドバイ」と名付けられていて、注意書きに「キスは3分以上しないでください」

17.

[画像を見る]

「ベージュ色の首まくらは、正しい持ち方と間違った持ち方がある…」



いろんな意味でドラマがあるのが空港という場所のようです。