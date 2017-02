01.

人生の長い時間

付き合っていける

02.

服が似合っているかどうか

正直に教えてくれる

03.

食べたいものを

注文できる

04.

ヒドイ姿を

見せちゃっても大丈夫

05.

彼が好きなのは

あなたのパーソナリティ

06.

一緒にいるときも

無理しなくてOK

07.

くだらないメールに

対応しなくていい

08.

「これって迷惑?」

なんて気にしない

09.

記念日のたびに

プレゼントを買わなくても済む

10.

気兼ねなく

両親に紹介できる

11.

真剣に話を聞いてくれる

12.

あなたの人生を

めちゃくちゃにしない

13.

映画に集中できる

14.

見た目や体型を

気にしなくていい

