ビリヤードのトリックショットプレイヤーである フロリアン・ベノム・コーラー さんが、アメリカのスポーツ系ムービーを公開しているYouTuberの Dude Perfect とコラボして、神業トリックショットを連発したムービー「Pool Trick Shots 2」が公開されています。ムービーがスタートすると、頭に手を置き、股間にオレンジ色の何かを挟んだ男性5人組が写し出されます。この5人がDude Perfect。そしてキューを使って黒色の球を打ちます。球は浮き上がり、そのまま男性の股間に挟まれたオレンジ色の板を直撃。この離れ業をなんと5回連続で成功させてしまいました。この神業を披露してくれたのが、ビリヤードのトリックショットプレイヤーであるコーラーさん。冒頭のトリックショット以外にもさまざまな驚愕ショットを披露してくれます。ビリヤードの台上に黒色の球を並べるコーラーさん。続いて行うのは「3 TABLE BUTTERFLY CANNONBALL」というトリックショット。なんと、3つのビリヤード台を並べて行うショットです。コーラーさんが放った手球は1つ目の台を飛び越え……2つ目の台のふちに当り大きくバウンド。そして3つ目の台上に高く上がり……きれいに並べられた6つの黒色の球の中心にきれいに落下。そして黒色の球はそれぞれ異なるポケットに入っていきました。お次はキューをほぼ垂直に構えて……ポケット手前にある球を狙います。きれいに黒色の球に当たった手球は……強烈なバックスピンがかかっており、コーラーさんがいた位置に戻っていき……奥のポケット手前に置いてあった黒色の球をポケットに落としました。続いて、なぜか2階でキューを構えるコーラーさん。手すりに置いた手球を空中に向けて打つと……この手球がなんと階下に置いてあったビリヤード台のポケットに向けて一直線に落ちていきました。2階から放たれた手球が……階下のポケットに向けて一直線です。何かを準備しているコーラーさん。どうやらDude Perfectのメンバーのひとりと一緒にトリックショットに挑戦するようです。2人が同時にショットを行い、球がバラバラに転がっていきますが……手球を残して赤色と黒色の球は全てポケットに収まりました。別アングルから見るとこんな感じ。ショット直後。すべての球がポケットに吸い込まれていくかのよう。次に披露してくれるのは「THE TABLE JUMPER THROUGH THE MOVING RING」というトリックショット。読んで字のごとく、動くリングを通して別の台上にある球をポケットに落とすという技です。さっそくリングが移動開始。コーラーさんが放った手球は……華麗にリングを通過して隣の台の球に直撃。そして球はポケットに落ちていきます。別アングルから見ると手球がしっかりリングを通過しているのがわかります。続いて「UPPER DECKER HOLE IN ONE」というトリックショットを披露。「2階から打った球がホールインワンする」という、文字だけでは「?」なトリックショットです。2階に置かれたビリヤード台でジャンプショットを放つコーラーさん。球は台のふちに当り、跳ね返ってしまったのですが……コーラーさんは手持ちのキューを使って空中で手球を再び打ちます。そのまま階下へ落ちていく手球。そして、なぜか準備されていたグリーンに落下し、グリーン上のホールに吸い込まれていきました。3つ並べられた黒色の球。これをなんと3本のキューで同時に打ちます。絶妙に回転がかかっているのか、なぜか3つの球はすべて同じポケットに吸い込まれていきます。同時に打った球が異なる軌道で同じポケットに入っていく様子は、派手ではありませんがまるで魔法でも見ているかのよう。続いて黄色の球で障害物をせっせこ作るコーラーさん。そしてカートに乗り込み……走りながら台上の手球をショット。手球は黄色の球を飛び越えて黒色の球に直撃。黒色の球は当然のごとくポケットに落ちていきます。別アングルで見るとこんな感じ。お次は「BOW&ARROW BLASTER」という弓矢を使ったトリックショットをDude Perfectのメンバーが披露してくれます。弓矢を構え……放ちます。一直線に球に向かって飛んで行き……球は見事ポケットに落下。黒色と赤色の球を並べるコーラーさん。キューを飛び越すジャンプショットを連射。もちろんすべての球がポケットに吸い込まれていきます。続いて謎のパンダが登場し、トリックショット「THE SAUCY PANDA SHOT」を披露してくれます。使うのはキューではなく、アイスホッケーのスティックとパック。別の台上には以下のように手球と黒色の球が用意されています。スティックを強震してパックを飛ばし……見事手球に命中。次は、2階からのジャンプショット。手球は階下のトランポリンに落下して……2つの台でバウンドして……なんと奥に設置されたバスケットゴールに見事ゴール。最後は「TY TRUST SHOT」というとびっきりのトリックショットを披露。Dude Perfectのメンバーが頭の上にガラスのコップを置いてニッコリ。仕掛けはこんな感じ。コーラーさんが放った手球が台のふちに当り……跳ね返ってきたところをキューで再びショット。これが台奥のトランポリンでさらに跳ね返り……そのままDude Perfectのメンバーが待つ台へ飛んで行きます。そして、台の縁に手球が落下し……跳ね返った手球がガラスのコップを直撃。まさかの神業に笑うしかありません。別アングルでコップに手球が直撃する瞬間を見るとこんな感じ。複数の神業を組み合わせてありえないミラクルショットを成功させてしまったコーラーさんに度肝を抜かれっぱなしのムービーでした。なお、2年前にもコーラーさんとDude Perfectがコラボしてトリックショットムービーを公開しています。