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FP: @valenciacf 2-1 #RealMadrid (Zaza 4', Orellana 9'; @Cristiano 44'). #RMLiga pic.twitter.com/Lkd8u9SKQs
- Real Madrid C. F. (@realmadrid) 2017Ç¯2·î22Æü
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Real Madrid suffer 2nd defeat in last 34 #laliga games. Valencia win back-to-back home league matches for 1st time since April 2016 pic.twitter.com/nID5tGOHLj
- Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 2017Ç¯2·î22Æü
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