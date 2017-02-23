°ð³À¸ãÏº¡Ö¼Â¤Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
ËÜ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°ð³À¸ãÏº¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö¥´¥í¥¦¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ð³À¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«¿È¤âÏ¯ÆÉ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³²¼¤µ¤ó¤Ï°ð³À¤È³Ý¤±¹ç¤¤Ï¯ÆÉ¤òÈäÏª/¡ÊC¡ËTBS
¡ÖËÜ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜ¤Ï¸µ¡¹¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÆÉ½ñ²È¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ï¡¢½µ¤Ë1ºý¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Èºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿ºî²È¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ºî²È¤µ¤ó¡¢¤ªÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ºî²È¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡£¤½¤ÎÊý¤¬¿·´©¤ò½Ð¤¹ÅÙ¤ËÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×
¥²¥¹¥È¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯MC¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤â¸÷¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Ï°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡£
¡Ö20Âå¤Î¤³¤í¡¢¡Ø°ð³À·Ý½Ñ´Û¡Ù¡Ê2000Ç¯¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ÇMC¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥êÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈMC¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤È¤«¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ò100¿Í¤°¤é¤¤·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊÏÃ¤¹¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£°ìºý¤ÎËÜ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê·¡¤ê²¼¤²¤ëÈÖÁÈ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼êÁ°Ì£Á¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÈÊ¹¤¾å¼ê¡É¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«°ð³ÀÅª¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµ¿Ìä¤äÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡£¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤êÊ¸²½¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ºî²È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¯¤Ë¹â¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤È¸þ¤³¤¦¤âº¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê°ð³À¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊMCÎÏ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥´¥í¥¦¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£2·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè156²ó³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³²¼À¡¿Í¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£»³²¼¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¡¦ÁÒËÜÁï¤Ë¤Ä¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢²ÝÂê¿Þ½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤ó¤»¤«¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢»³²¼¤µ¤ó¼«¿È¤¬Ï¯ÆÉ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ð³À¤È»³²¼¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö¤·¤ó¤»¤«¤¤¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤¤Ï¯ÆÉ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£