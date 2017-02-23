Facebook¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¹ñºÝ·ëº§¡ª¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Ø²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡£¡×½é²Æ¸ø³«
¡¡¹ñºÝ·ëº§¤·¤¿ÆüËÜÃË»Ò¤ÈÂæÏÑ½÷»Ò¤Î¼ÂÏÃ¤ò¡¢ÃæÌîÍµÂÀ¤ÈÂæÏÑ¤Î½÷Í¥¥¸¥¨¥ó¡¦¥Þ¥ó¥·¥å¡¼¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Ø²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡£¡×¤¬¡¢½é²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢Facebook¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤ËÊë¤é¤¹¡È¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡È¥â¥®¥µ¥ó¡É¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ä·ëº§À¸³è¤òÄÖ¤ê¡¢32Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä2¿Í¤ÎFacebook¥Ú¡¼¥¸¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Ø²Ç¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡£¡×¤ò¸¶ºî¤ËÀ½ºî¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤òÀì¹¶¤¹¤ëÂæÏÑºß½»¤Î¥ê¥ó¤ÎFacebook¤Ë1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Éü¶½»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÀÄÇ¯¥â¥®¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏFacebook¾å¤Ç¸ß¤¤¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤äÆü¾ï¤òÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥®¤ÏµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥ê¥ó¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áÂæÏÑ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¤Ïµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¥â¥®¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï¡¢¥ê¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¹µ¤¨¤á¤ÊÃËÀ¡¦¥â¥®¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¡¢¥¸¥¨¥ó¤Ï¡¢É½¾ðË¤«¤Ç³èÈ¯¡¢¾ï¤ËÂçÃÀ¤Ê¥ê¥ó¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÂÎ¸½¡£ÃæÌî¤¬½Ð±é¤·¤¿2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÇÒ·¼¡¢Ì±ÇñÍÍ¡×¤Ç¸¶ºî·ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÆâÅÄ¾´µ×¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Ø²Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡£¡×¤Ï¡¢½é²Æ¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¤Û¤«¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£