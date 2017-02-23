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Image Credit: NASA / JPL-Caltech
¢£Seven Earth-sized planets found orbiting nearby red dwarf star
http://newatlas.com/seven-earth-exoplanet-red-dwarf/48056/?utm_source=rss&utm_medium=rss
¢£NASA Telescope Reveals Largest Batch of Earth-Size, Habitable-Zone Planets Around Single Star
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around?utm_source=rss&utm_medium=rss