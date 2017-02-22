¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¼Ô¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ÈÍÂ¼²Í½ã¡í¥«¥Ã¥×¥ë¡í
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤é¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡Ø3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£4,000Ì¾¤Î¾·ÂÔµÒ¤òÁ°¤Ë¿ÀÌÚ¤ÈÍÂ¼¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡¢²ñ¾ì¤ò°Û¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë"¿áÀã¤Î±é½Ð"¤â¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤¬»×¤ï¤º¡Ö¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÆó¿Í¤òÎä¤ä¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ËÀî±Ù»Ê¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢Á°ÅÄ¶ã¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢±üÌî±ÍÂÀ¡¢¿·ÄÅ¤Á¤»¤Î½Ð±é¼Ô¿Ø¤ÈÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê¤«¤ª¤Ö¤ì¡£
¡¡"³¨¤Ë¤Ê¤ë£²¿Í"¤òÎä¤ä¤«¤·¤¿¤Î¤ÏËÀî¡£¿ÀÌÚ¤Î±þ±ç¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²²«¿§¤¤À¼±ç¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤µ¡¢ÍÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾éÃÌ¤â¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ïº£Æü¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹Êý¡¹¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬º²¤òºï¤Ã¤Æ½ÐÍè¤¿ºîÉÊ¡£¤É¤³¤«¿´¤Ë»Ä¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÏ¢ºÜ10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë±©³¤Ìî¥Á¥«»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½¡£Á°ÊÔ¤¬£³·î18Æü¡¢¸åÊÔ¤¬4·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î¿ÀÌÚ¤Ï¡¢17ºÐ¥×¥í´ý»Î¡¦¶Í»³Îí¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿ÀÌÚ¤Ï»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹´ü¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿É¤¤¾õ¶·¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¦±é¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV¡¿»£±Æ¡§Ìî¸¶À¿¼£