¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×·ÐºÑ¸ú²Ì¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç200²¯±ßÄ¶¡¡¾åÅÄ»Ô¤¬È¯É½
Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Ï¡¢2016Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤¬¸©Æâ¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬200²¯9000Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È2017Ç¯2·î20Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¸òÄÌÈñ¤ò½ü¤¤¤¿Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤Ï143²¯3000Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á47.7¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë67²¯9000Ëü±ß¤¬¾åÅÄ»Ô¤Ç¤Î¾ÃÈñÁí³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï¡Ö¿®½£¾åÅÄ¿¿ÅÄ´ÝÂç²Ï¥É¥é¥Þ´Û¡×¡Ê2017Ç¯1·î17Æü¡Á2017Ç¯1·î15Æü¤Þ¤Ç³«´Û¡Ë¤ÎÆþ´Û¼Ô103Ëü5000¿Í¤ò´Ñ¸÷µÒ¿ô¤È¤·¡¢Æþ´Û¼ÔÌó800¿Í¤Ø¤Î½ÉÇñÈñ¤ä°û¿©Èñ¡¢ÅÚ»ºÂå¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¾ÃÈñ³Û¤ò¿ä·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤ÎÄ¹Ìî¸©¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2016Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¾¾ËÜ»ÙÅ¹¤â200²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»î»»·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£