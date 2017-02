麹から作った砂糖無添加の甘酒が大好きなんだけど、、、 たまに食塩が入ってる甘酒があるとガックリする、、 マルコメさーん!! #甘酒 は#冷やし甘酒 が好き #糀 #麹 #マルコメ #ヨーグルトメーカー 買って甘酒作る! #甘酒大好き #bodum #赤ちゃん にはいつから飲ませよう #塩麹 も作らなきゃ、、麹が眠ってる

