世のカップルたちを身長差で見てみると、一般的には“背の高い男子”と“背の低い女子”という組み合わせが多いかもしれません。実は、この恋愛における男女の身長差、科学的に理由があることが研究で明らかになっているのを知っていますか? 今回はアメリカとオランダの大学研究を基に、男女の身長差についてお話しします。

女子が背の高い男子を好きな理由

アメリカ・ユタ大学のDavid Carrier氏の研究によれば、男性の身長が高くなったのは、“女性を守るためだった”そうなのです。

David Carrier氏は「ヒトの二足歩行能力が発達したのは、男性の戦闘能力を向上させることにあったのではないか」という仮説のもと、ある実験をおこないました。

それは、男性ボクサーや武術の専門家による前、横、上、下の4方向へのパンチ力の強さを測定するというものでした。「パンチ力と身長がどう関係するの?」と思いますよね?

立ったまま上から下へのパンチが最強!

立ったままの姿勢、膝をついた状態でのパンチ力を測定した結果、パンチは立ったままの姿勢で打つほうが強く、また“下から上へのパンチ”よりも“上から下へのパンチ”のほうが強いことがわかったんです。

つまり、身長が高い男性ほどパンチ力があるということ。これは、太古の時代から考えれば、食料や繁殖のパートナーの獲得において高い優位性があるということなのです。

そして、女性からすれば、自分や自分の子どものために食料をより多くとってきてくれたり、外敵から守ってくれるために、パンチ力が強い背の高い男性を好むようになったのではないかと考えられるんです。

【参考】男性は「背が高いほうがモテる」には理由があった!

理想的な身長差

では、どれくらい男女で身長差があるといいんでしょうか? オランダ・フローニンゲン大学のGert Stulp氏らの研究によれば、どうやら8インチ(約20センチ)未満のようです。

どの様な調査から導かれたかというと、イギリスのカップル10,000組以上を調査した結果、男性のほうが女性よりも身長が高いカップルが多く、大半のカップルの身長差は8インチ未満だったそうです。さらに、これ以上差があると、カップルになりづらいということがあきらかになりました。

20センチの身長差は、ちょうど女性の頭が男性の胸の位置になるんです。女性が男性によって外敵から身を守らせるという生物的な本能のなかで、男性のなかですっぽりと身を隠せる身長差を選んでいるのではないかと考えられます。

【参考】カップルになりやすい男女の身長差は約20センチと判明!

いかがですか? なにげないカップルの身長差にも、深〜い理由があったんですね。

もしあなたが今、意中の男性がいるのなら、その身長差を意識してみては如何でしょうか?

