ワンオクRyotaが結婚発表! お相手は……!?

2月18日に静岡県内で行ったライブにて結婚を報告したロックバンドONE OK ROCKのベースRyotaが、Instagramで妻・ミシェルさんとのツーショットを公開。「I am so happy because I got married with Michelle!!She is so amazing」と改めて喜びを綴った。

ONE OK ROCK。一番右がRyota

アヴリル・ラヴィーンの妹さん!?

Ryotaはライブ時に「今月入籍しました。名前はミシェルです」と報告しており、お相手はバンドとも交流がある国際的シンガー、アヴリル・ラヴィーンの妹・ミシェルさんではないかとの憶測が飛び交っていた。Ryotaの本名は小浜だが、アヴリルの妹・ミシェルさんのものと思われるInstagramのアカウント名が“Michelle Kohama”に変わっており、ほぼ間違いないなどとされてきたなかでのご本人登場。これまでにもアヴリルはSNSでミシェルさんを紹介してきたが……ツーショットを確認した感じでは、妹のミシェルさんで間違いなさそうだ。今後アヴリルからも何かコメントが寄せられるのか!? そちらにも注目したい。

I am so happy because I got married with Michelle!!She is so amazing😎❤️ RYOTAさん(@ryota_0809)がシェアした投稿 - 2017 2月 19 9:05午前 PST

Ryota Instagram

ますますの活躍が期待される!

Ryotaのアカウントには多くの祝福の声が寄せられており、幸せいっぱいムードが漂っている。海外でも精力的に活動中のONE OK ROCKだが、アヴリルの義弟がメンバーのなかにいるということに……!? 今後もワンオクが世界を舞台に暴れてくれそうだ。

