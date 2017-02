SNSで彼氏彼女からもらったプレゼント自慢の投稿が踊るなか、オバマ前大統領がTwitterに投稿した、奥様のミシェルさんへのメッセージが話題を呼んでいます。

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN

- Barack Obama (@BarackObama) 2017年2月14日