アーティスト集団「ザ・レジデンツ」の謎に迫るドキュメンタリー映画「THEORY OF OBSCURITY A FILM ABOUT THE RESIDENTS」が、「めだまろん ザ・レジデンツ・ムービー」の邦題で2017年初夏に公開されることがわかった。

タキシード、トップハット、目玉マスクがトレードマークのザ・レジデンツは、1966年頃アメリカ・ルイジアナ州で結成。74年にアルバム「ミート・ザ・レジデンツ」をリリースしてから現在に至るまで、40年以上に渡り活動を続けながらも、いまだ実像が明かされていない謎のアーティスト集団だ。3月にブルーノート東京での公演も決定している。

音楽のみならず、巨大な目玉アイボールをはじめとした衣装、映画や映像の制作、レコードやCDのアートワーク、ライブパフォーマンス、そしてその活動全てにおいての無名・匿名を貫く存在自体がコンセプチュアルアートのようでもあり、一部の映像作品はMoMAに収蔵されるなど、その芸術性も高く評価されている。

映画は、膨大なアーカイブ映像と、くせ者揃いのミュージシャンや関係者へのインタビュー、そして活動40周年を記念したツアーの模様をとらえ、ドン・ハーディー監督がその謎に迫る。

「めだまろん ザ・レジデンツ・ムービー」は初夏、シアター・イメージフォーラムで公開。