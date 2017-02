株式会社ポケモンは、iOS/Android向けの新プロジェクト「はねろ!コイキング」を2017年春よりスタートすることを発表。ティザーサイトをオープンしました。ティザーサイトには「スクープ!謎の穴 出現!!」という見出しとともに、平和な町に突如現れたというコイキング型の穴が描かれています。発見者であるつりアニキの気になる証言や、町役場が原因究明に乗り出したという記述もありますが、これが新作プロジェクトとどのような関係をもつのかは不明。続報は、今後ティザーサイト等で明らかにされていくようです。■ティーザーサイト:http://www.apppokemon.com/koiking/(C)2017 Pokemon. (C)1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.■関連リンク