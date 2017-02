2017年2月15日にGartnerがスマートフォンの世界シェアレポートを発表しました。その中で、かつて栄華を誇っていたBlackBerryのシェアが「0.0%」と記録され、盛者必衰の無情さを思わせています。Gartner Says Worldwide Sales of Smartphones Grew 7 Percent in the Fourth Quarter of 2016Gartnerが発表した2016年第4四半期のOS別のシェアは以下の表の通り。Androidが81.7%、iOSが17.9%と前年同期比でわずかにシェアを拡大したのに対して、トップ2と大きく引き離されたWindows 10 Mobileはシェアを0.3%にまで落としています。そして、BlackBerry OSのシェアは、ついに「0.0」に。正確なBlackBerry OSのシェアは0.0481%で、四捨五入すると「0.0%」になってしまったというわけです。BlackBerryはすでにAndroid OSを搭載するスマートフォンを販売しており、2016年には独自OS「BB 10」を搭載するスマートフォンの新発売はゼロという状態。BlackBerryのジョン・チェンCEOは「 2016年第2四半期におけるAndroid OSを搭載するBlackBerry端末の販売数は約40万台」 と述べており、Androidスマートフォンとしても販売は低迷しています。iPhone登場以前にはスマートフォンの王座に君臨し、オバマ大統領などセキュリティ面に期待する多くのユーザーを抱えたBlackBerryですが、このままではGartnerなどの調査報告での記述さえ、消えかねない状態です。