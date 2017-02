https://youtu.be/WjgVT6c6HYI



Nianticは、iOS/Android『Pokemon GO』のアップデートに関する情報を公開しています。



『Pokemon GO』は、『ポケットモンスター』シリーズを題材にした位置情報を活用して遊ぶゲームです。現実世界で「ポケモン」の捕獲が体験でき、家の外に出てポケモンを探したり、他のプレイヤーとのバトルなども楽しむことができるようになっています。



今回は、今週末より『ポケットモンスター 金・銀』の舞台である「ジョウト地方」のポケモンたち80種類が新たに追加されると発表。ほかにも、ポケモンたちの性別が追加されるほか、特別な“どうぐ”を用いることもある新たな進化も登場します。



また、ポケモンを捕まえるモードにも変化があり、一部のポケモンはいままでとは少し違った動きを見せるようになるとのこと。モンスターボールの切り替えや“きのみ”の使用がスムーズになるという変更も存在します。



そして、新たに「ナナのみ」「パイルのみ」が追加されます。これらのアイテムはポケストップで入手可能。「ナナのみ」は使用するとポケモンの動きが遅くなり、「パイルのみ」を使うとポケモンを捕まえたときに得られる「ポケモンのアメ」が2倍になります。



さらに、ポケモントレーナーの着せ替え機能に要素が追加されます。これまでの帽子・シャツ・パンツ・靴・バッグに加え、メガネやベルトなども着替えられるように。一部の着せ替えアイテムはポケコインを使って手に入れることができます。



◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

『Pokemon GO』は配信中。基本プレイ無料(アイテム課金あり)です。



(C)2017 Niantic, Inc.

(C)2017 Pokemon. (C)1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.