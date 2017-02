「去年の10月下旬あたりかな、菅原小春さんが三浦春馬クンと思われる写真をインスタにアップしたのをファンの子たちが発見して、コメント欄が炎上していましたね。もちろん、その写真はすぐに削除されたみたいですが」(ファンのひとり)

NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』に出演中の三浦春馬。昨年の9月ごろ、スポーツ紙に新進気鋭のダンサー・菅原小春との熱愛を報じられているが、本人たちが交際について明言することはなかった。

しかし2月14日のバレンタインデー、そんなふたりのツーショット写真が突如インスタグラム(Instagram)上にアップされたのだ。この日は菅原の誕生日でもある。

これらの写真をインスタに投稿した人物は、菅原の友人でダンス仲間と思われる外国人男性だが、現在はすべて削除されている。『週刊女性PRIME』が入手した画像のなかにはふたりがペアルック姿で仲睦まじそうにじゃれ合うものや、ベッドの上で寝転ぶものなどがあった。

写真にうつるペアルックTシャツの「STICK IT TO THE MAN」は映画『School of Rock』の劇中歌のタイトルと同じで、“大物に刃向かえ”という意味があるようだ。

実は現在、三浦は11日に静岡県・浜松市で行われたNHK『土曜スタジオパーク in 浜松』の公開生放送に『直虎』のプロモーションの一環で出演したあと、すぐにイギリスに渡って菅原や前出の外国人男性らと合流している。今回、アップされた写真はロンドンでのひとコマとみられる。