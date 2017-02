2月15日、毎年恒例の「あなたが選ぶオタク川柳大賞」の投票受付が開始された。

応募総数10640句の中から予選を突破した20句がエントリーされている。

逃げ恥だ? こちらは常に 生き恥よ

聖地では 押さない駆けない ニヤつかない

アニメイト 彼氏と来るやつ まじ何なん?

「My waifu <3」 「Did you draw it? I love this XD」

マツコから 言われてみたい 「狂気だわ」

ゴゴゴゴゴ 実写化するの 誤誤誤誤誤

君と出逢い 沼に落ちる 音がした

「君の名は」 聞いてくれたの ポリスだけ

気になるの 婚期じゃないの 今期なの

二郎から セイクで優勝 魔剤ンゴ!?

子に課金 何故にレベルが 上がらない

腐っても 鯛は鯛だし 姉は姉

トランプよ オタクの萌えに 壁はない

コミケ前 胸とミシンが 高鳴るの

「お前がさ 美少女ならなーw」 俺「それな」

チケ3万 グッズで10万 靴千円

田舎では ポケモンcan't GOでした

クハクモハ サハサロサロハ キシキイテ

「あべし」とは 総理ではなく 断末魔

「可愛すぎ… 尊い…」だけで 意思疎通