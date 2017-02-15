賞レース席巻！『ラ・ラ・ランド』 - (C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

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　優秀なプロダクション・デザインを表彰する第21回アート・ディレクターズ組合（ADG）賞が発表され、『ラ・ラ・ランド』『ヒデン・フィギュアーズ（原題）』『パッセンジャー』などが受賞を果たした。

　同賞は時代映画、ファンタジー映画、コンテンポラリー映画部門に分かれており、それぞれのカテゴリーで受賞作品が選ばれている。

　テレビ部門では、「ウエストワールド」「MR.ROBOT/ミスター・ロボット」などが受賞。

　第21回アート・ディレクターズ組合（ADG）賞の主な受賞結果は以下の通り。（澤田理沙）

映画部門
■時代映画
『ヒデン・フィギュアーズ（原題）』

■ファンタジー映画
『パッセンジャー』

■コンテンポラリー映画
『ラ・ラ・ランド』

テレビ部門
■時代ドラマ（1時間作品）
「ウエストワールド」パイロット版

■コンテンポラリードラマ（1時間作品）
「MR.ROBOT/ミスター・ロボット」第2シーズン　第1話、第4話、第9話

■テレビ映画またはリミテッドシリーズ
「ナイト・オブ・キリング　失われた記憶」パイロット版

■シングルカメラ30分作品
「モーツァルト・イン・ザ・ジャングル」第3シーズン　第5話