『ラ・ラ・ランド』強し！全米美術監督組合賞が発表
優秀なプロダクション・デザインを表彰する第21回アート・ディレクターズ組合（ADG）賞が発表され、『ラ・ラ・ランド』『ヒデン・フィギュアーズ（原題）』『パッセンジャー』などが受賞を果たした。
同賞は時代映画、ファンタジー映画、コンテンポラリー映画部門に分かれており、それぞれのカテゴリーで受賞作品が選ばれている。
テレビ部門では、「ウエストワールド」「MR.ROBOT/ミスター・ロボット」などが受賞。
第21回アート・ディレクターズ組合（ADG）賞の主な受賞結果は以下の通り。（澤田理沙）
映画部門
■時代映画
『ヒデン・フィギュアーズ（原題）』
■ファンタジー映画
『パッセンジャー』
■コンテンポラリー映画
『ラ・ラ・ランド』
テレビ部門
■時代ドラマ（1時間作品）
「ウエストワールド」パイロット版
■コンテンポラリードラマ（1時間作品）
「MR.ROBOT/ミスター・ロボット」第2シーズン 第1話、第4話、第9話
■テレビ映画またはリミテッドシリーズ
「ナイト・オブ・キリング 失われた記憶」パイロット版
■シングルカメラ30分作品
「モーツァルト・イン・ザ・ジャングル」第3シーズン 第5話