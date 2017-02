・お尻の振り方

・左右対称でない太股の動き

・あまり左右不対称になり過ぎない腕の動き



風営法が改正された今こそクラバーの皆様にはぜひともチェックして頂きたい踊り方です。詳細は以下から。日本ではかつて風営法2条1項3号に基づき、クラブなどでは「客にダンスをさせる営業」が禁じられていました。しかし多くの問題を残しながらも風営法が改正され、DJやバンドが客を踊らせることは見事に合法化されたのです。ダンスは今や名実ともに中学校の必修科目にもなっている、大人から子供まで分け隔てなく楽しめるエンターテインメントのひとつである事は繰り返し述べるまでもありません。過去にはダンスが「性風俗秩序を乱すおそれがある」かどうかなどが裁判で論点となるなどギャグマンガのような状況もありましたが、それも今は昔。レゲエダンスからベリーダンス、タンゴやサルサまでセクシーさ、色っぽさがキモとなるダンスも多数存在し、愛好されているのです。だからこそ、この「最もセクシーな踊り方」の科学的な解明は日本のクラバー、ダンスファンにとっては他人事ではありません。イギリスの心理学者のチームはモーションキャプチャ技術を用い、39人の女性がドラムビートに対して踊っている動作をキャプチャしました。その後39人分のダンスをシンプルなアバターを用いた映像に変換し、いずれも異性愛者の57人の男性と143人の女性に各々15秒ずつ鑑賞してもらい、レーティングをしてもらいました。男性の2倍以上の女性から見たセクシーさなので、決して男目線の「エロい踊り方」にはなっていないところがこの調査のポイントのひとつとも言えるでしょう。その結果、よりセクシーなダンスのポイントとなるのは、であることが判明しました。ちなみにこちらが一番レートの高かった「最もセクシーな踊り方」になります。116341 1 video 3608138 rr6jcl 1 - YouTubeそしてこちらが逆に最もレートの低かった踊り方。お尻が全然振れておらず、手足の動きも鈍いのが分かります。116341 1 video 3608137 kk6jcl 1 - YouTubeダンスは世界中に存在していますが、文化圏や社会のあり方、個々人の資質などで極めて大きな多様性を持っています。今回の実験はイギリスで行われたもので、サンプル数も多くはありません。しかし研究を主導したNick Neave博士はここで得られた傾向に一定の普遍性があると考えています。Neave博士は「私たちはダンスのフォームには生殖能や健康、性格などを知る手がかりになるのではないかと考えている」と述べています。「どのように踊るかはその人の健康、ホルモン状態、性格、そして場合によっては知性や創造性にもリンクしてきます。どのように踊っているのを見れば、その人についてとても多くのことを理解できるのです」とのこと。なお、この大学は6年前に男性の「最もセクシーな踊り方」についても研究しており、それによると首や上体を激しく揺すったりひねりながら、広く場所を使い、パターンが豊富なダンスがセクシーだと見られるとのこと。モテたくてギターを始めるのがよくある話であるように、モテたくてセクシーに踊ることだって別に悪いわけではありません。そしてクラブでナンパや逆ナンに励むより、フロアのど真ん中で激しくセクシーに踊る方がいいに決まっています。もちろん基本的には自分の心地のいいように体を動かして踊っていれば何も問題はないのですが、かっこよく、かわいく、セクシーに踊るという行為自体がアガるものであることも事実。自分の踊り方と付き合わせて意識してみると、次のパーティが楽しくなるかも知れません。The Sexiest Way To Dance, According To Science _ IFLScienceAt Last, Science Figures Out The Keys to Sexy Dancing _ Popular Science

