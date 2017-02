【AFP=時事】黒いニカブの隙間からにらむような目を覗かせた女性のイラストに、「野放しの帰化」を拒否するよう有権者に呼びかけるスローガン──。スイスで12日に行われた国民投票を前に国内各地に貼り出されたポスターが、物議を醸している。



国民投票は移民3世の市民権取得手続き簡素化の是非を問うものだったが、ポスターの真の狙いはスイスに流入するイスラム教徒の増加を懸念する人々に対する「恥知らず」なアピールだと、非難の声が上がったのだ。チューリヒ(Zurich)で広告代理店を経営するピウス・ワルカー(Pius Walker)氏は、「非常に恐ろしいことがこの国で起きている」と語る。



12日に実施された国民投票では、本人がスイスで生まれ、祖父母のいずれかがスイス生まれかスイスの在留資格を有する場合、スイスの旅券(パスポート)を申請・取得する際の煩雑な手続きを簡素化する法案の是非が問われた。スイス移民当局の調査によれば、この移民3世の定義を満たすのは約2万5000人で、うち6割近くがイタリア系だ。



だが、法案に反対してきた右派政党「スイス国民党(SVP)」が懸念しているのはイタリア系ではない。



「1世代、2世代のうちに、この『3世』という外国人は一体誰になるのか」と、SVPのジャンリュック・アドール(Jean-Luc Addor)議員は党公式ウェブサイトへの寄稿で書いている。「『アラブの春(Arab Spring)』の申し子となり、サハラ以南アフリカや『アフリカの角(Horn of Africa)』、シリアやアフガニスタンの出身者になるのではないか」



■欧州・新右翼広告のカリスマ、次の狙いはドイツ?



問題のニカブのポスターの広告主は、表向きにはSVPではなく、「市民権取得促進に反対する委員会」という団体だが、この団体はアドール氏ら多くのSVP幹部が後援している。また、SVPは政策広報が差別的だとの非難をたびたび受けており、2009年の国民投票ではSVPの広報の効果で、イスラム教のモスク(礼拝堂)に付属するミナレット(尖塔)の建築禁止案が可決された。



ベルン大学(University of Bern)政治学研究所のソフィー・ギニャール(Sophie Guignard)氏によれば、イスラム教徒を「悪」として描くSVPの広報活動は、スイス政治の主流では「容認できるもの」とみなされてはいない。ほとんどの政治家やジャーナリストは、ニカブのポスターを「イスラム教徒に対する激しい攻撃」と受け止めているという。



ただ、だからといって広告に効果がないというわけではない。



ニカブのポスターは、チューリヒ(Zurich)を拠点とする広告代理店ゴールAG(Goal AG)が制作した。経営者のアレクサンダー・ジーゲルト(Alexander Segert)氏について、英経済紙フィナンシャル・タイムズ(Financial Times、FT)は昨年12月の記事で「欧州・新右翼の広告界のカリスマ」と紹介している。



FT紙によれば、ジーゲルト氏はこれまでSVPのほか「オーストリア自由党(Freedom Party of Austria)」など欧州の国家主義政党や極右政党の広告を広く手掛け、最近ではドイツ右派へのビジネス拡大を狙っているという。

【翻訳編集】AFPBB News