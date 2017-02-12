¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬²òÀâ¡ª¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÀ³ÊÅªÆÃÄ§
¤¦¤Ä¤Ïµ¨ÀáÀ¤Î¤â¤Î¤ä¡¢½÷À¤Ç¤ÏPMS¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ë¤¦¤Ä¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¿Í¤¬!?¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÀ³ÊÅªÆÃÄ§¤ÈÆüº¢¤«¤é¿´¤¬¤±¤¿¤¤ÂÐºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤
¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¤¹¤ë¿Í¡£°ì¸«¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¿Í¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤
²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¡È¤³¤ì¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿¤·¤¿Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶¯¤¯¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤À¤È»×¤ï¤º¡È¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡É¤È¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥ë¡¼¥ë¤òÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ï¤Ë¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥á¥¤¥¯¤äÉþÁõ¡¢»ý¤ÁÊª¤Ê¤É¤ò¤¤¤Ä¤â¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢Èæ¤Ù¤ëÂÐ¾Ý¤òÂ¾¿Í¤«¤é²áµî¤Î¼«Ê¬¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¥á¥¤¥¯¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡5Ç¯Á°¤ÏÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Î³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Þ¤¸¤á¤Ç¿À·Ð¼Á
»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÉ¬¤º·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¤Á¤ó¤È¤ò¤¹¤ë¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¶·é¹¥¤¤â²áÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¡Ö²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Þ¤¸¤á¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ê¤ó¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤â¤·ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤¬Æ±¤¸Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤È¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿Êý¤¬³Ú¤À¤è¡£´°àú¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤
¤ß¤ó¤Ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ç¤â¡¢°ì¿ÍÎäÀÅ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤êÆÃÊÌÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ä¼å¤ß¤ò¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¼ÁØ¿´Íý¤«¤éÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤â¼Â¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ï»ä¤â¼å¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤Ï¸ç¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ì»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¿Í¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÉ½ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·»þ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À³ÊÅªÆÃÄ§¤È¤ÏÆÀ¤Æ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡©¤Ê¤É¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨ °ðÉÙÀµ¼£¡Ê2005¡Ë¡ØÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤ëÎ×¾²¿´Íý³Ø-¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¿´¤ÎÉÂ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¡Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¶µ²Ê½ñ¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë
¢¨ A¡¦¥¢¥É¥é¡¼¡Ê2016¡Ë¡ØÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û
¢¨ Aleshyn_Andrei / shutterstock
¡ÚÉ®¼ÔÎ¬Îò¡Û
SAYURI
Ä¹Ç¯¤Î°åÎÅ¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä40Ô¸ºÎÌ¤ÎÂÎ¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢±ä¤Ù3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£Áí¹ç±ÉÍÜ³Ø¡¦¿ÈÂÎµ¡Ç½Åù¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖÍ½ËÉ°åÎÅ»ØÆ³»Î¡×¤Î¥Æ¥¥¹¥È´Æ½¤¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÉÝ¤¤¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¡×