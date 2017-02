タレントのりゅうちぇる(21歳)が、2月10日に放送されたバラエティ番組「りゅうちぇる×ちゃんねる」(AbemaTV)に出演。意外に英語を話せることが判明した。



この日の番組は、「国際交流パーティー IN サクラホステル浅草」と題して、外国人が集まるところに行き、外国人たちと国際交流をしていくことに。国際交流の強力な助っ人としてゲスト登場したのは、お笑いコンビ・マテンロウのアントニー。りゅうちぇるは「英語話せるんだ!?」と目を輝かせて質問すると、アントニーさんは「うん…」とぎこちなく回答。そして、「一応、英検5級には落ちている」とカミングアウトした。



りゅうちぇるが「英検5級に落ちるってやばくない?」とツッコむと、「でも海外ロケとか行くから!(会話は)Soul to Soulだから」とアントニーは自信満々だ。



そんな2人が声をかけた、ベルギー出身の金髪の美人女性“Ily(アイリー)”さん。アントニーはまだ自己紹介もしていないのに「I need you.」と話しかける積極的っぷりを見せ、自己紹介をしているなかでも、アントニーが自分は「日本一の俳優だ」と職業を詐称しようとしたため、りゅうちぇるが即「Japanese so-so comedian(彼は日本でまあまあのコメディアンです)」と訂正した。



また、「Do you have a boyfriend?」と直球な質問したり、勝手にカクテルを2つ注文しようとするアントニーを、りゅうちぇるは「Stop !!」と制止。さらに「I love Ily」「I need you」と続けるアントニーだった。



様々な海外の人と会話を楽しみ、アントニーの暴走もありながらも「あっという間に1時間きちゃったね。やっぱり(会話や交流は)Soul」と番組終盤でコメントしたアントニー。みんなアントニーさんのこと好きだね、という話から「どの国でもなじみやすい顔なんだと思う」とコメントしていた。また、アントニーはりゅうちぇるが意外に英語が喋れることに驚いており、りゅうちぇるは「だいぶノリだよ。ずっとノリ」とコメントしていた。