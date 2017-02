バレンタインは、素敵なチョコレートをどうぞ。人気チョコレートBEST5をご紹介！

バレンタイン セレクション 9個入り 今年のテーマ、ハートの葉にとまったLADYBIRD(てんとう虫)は、幸せが訪れるサインです。ひと粒ひと粒に物語が詰まった9種類のプラリーヌ。記憶に残る至福の味わいをぜひ。1月20日よりバレンタインフェア始まります。#ピエールマルコリーニ #銀座 #渋谷 #新宿 #東京駅 #羽田空港 #横浜 #名古屋 #バレンタイン #チョコレート #カカオ

A photo posted by ピエール マルコリーニ ジャパン (@pierre_marcolini_japan) on Jan 18, 2017 at 3:37pm PST