”後悔しない人生”を送るために！今から「しておきたい」8つの事

『後悔先に立たず』ということわざもありますが、後悔はどうしてもしてしまうもの。しかし、今まで生きてきた人の言葉から、できるだけ後悔をしないようには努力していけますよね?今日は、そんなポジティブになれることを紹介したいと思います。

一度きりの人生を楽しみたい!

一度しりきかない人生、自分なりの観点でもいいので、最高に楽しみたいですね!それは、誰もが少しは思うことかもしれません。そして、人生の最後はできるだけ後悔はしたくないもの。今までの人生でも、既にいくつかの後悔があったかもしれません。学生の時にもう少し勉強しておけばよかった、部活を本気で取り組めばよかった、時間があるときに旅行に行けばよかった、読書をたくさんすればよかった…思い出すときりがないかもしれません。

しかし、もう時間が過ぎてしまったので過去は変えられません。そんな後悔をこの先しないために、今後の行き方を変えていきましょう。今日は、今後できるだけ後悔しないために、The Top Five Regrets of The Dyingという本も参考に、後悔が多かったことを元に考えていきたいと思います。

1.働き過ぎない

これはやっておこう!後悔しないためにこれからしたいこと

働きすぎて疲れた。そんな言葉を耳にすることも多いかもしれません。毎日仕事が楽しくて働いているのはいいことですが、自分のキャパを超えて無理に働いていたり、本当は楽しみたい家族の時間を削っていませんか?『働きすぎた』は、人生の最後で「後悔したこと」ランキングの上位に入ります。連休など、少し時間があるときに、もう一度働き方を見直してみてはいかがでしょうか!?

2.料理を勉強したり、作る

毎日の食事、みなさんはどうしていますか!?最近はコンビニでも安くて美味しくて温かいごはんが買えるようになりました。日本のコンビニのお惣菜などは、世界的にみても安くて美味しいと思います。しかし、愛する人を亡くした時に、もっと美味しいごはんを作ってあげればよかった、一緒に料理をして、楽しい時間を過ごしたかった。そんなふうに後悔する人は多いんです。

手作りの美味しいごはん、少し時間を作って一緒に作ったり、愛する人のために作ってみてはいかがでしょうか!??

3.家族、友達と連絡をとる

学生を卒業して、仕事をしはじめたり一人暮らしをすると、両親、兄弟、親戚と連絡を取る機会は急に減ってしまうと思います。学生の時は毎日会って、毎日話をしていたのに、今は年に数回会ったりするくらい。話す機会が1/100くらいになってしまった。そんな方も多いと思います。

毎日働いて、家庭もあるとなかなか時間が取れないかもしれませんが、誕生日や母の日父の日だけでなく、ちょっとした休みの日になんとなく電話したり、実家に帰ってみてはどうでしょうか?きっと喜んでくれますし、自分の中でも後悔しにくくなると思います。

4.デンタルケアをしっかりする

何歳になっても、食事を美味しく食べたいもの。しかし、歯のケアをしっかりしないと、単に虫歯が痛いだけでなく、ご飯も美味しく食べれません。たくさんの虫歯で泣いた後に、「しっかり歯を磨けばよかった」と思わないように、毎日の歯ブラシでのブラッシングをしっかりして、フロスや歯間ブラシをちゃんと使いましょう。歯ブラシだけではどんなに頑張っても60パーセントくらいしか汚れは落とせません。歯ブラシと歯間ブラシを使うのが一番汚れがしっかりとれます。もちろん、歯科定期検診にも半年に一回は行きましょう。

5.言いたいことをしっかり言う

「人間関係があるから」という理由で思ったことが言えない。そんなことは多くあると思います。変にストレスをためずに、思ったことや言いたいことがあったら少しずつ、言ってみてはどうでしょうか?意外とうまくいくかもしれません。もちろん、無茶苦茶なことはダメですよ!自分にも相手にもプラスになることを言いましょう。

6.スキンケアをする

歳をとると、どうしてもお肌は老化していくもの。若いうちは水分と弾力のあるお肌です。そこで気を抜いていると、若さで作られたお肌がなくなったときに、「もっとスキンケアをしていればよかった」そんな風に思う方が多いんです。これは男性にも言えることです。化粧水や日焼け止め、サボらずにしっかりしましょう。

7.恋愛に積極的になる

私は自分から話しかけるのが苦手で、積極的になれない…恋愛は男からアプローチするものだ…そんな思いもあると思いますが、「恋愛に積極的になれなかった」と後悔する人は多いです。挑戦して失敗した時より、何もしなかった方が後悔することは多いです。

もし、フラれたとしてもポジティブにとらえて次にいきましょう。一度きりの人生、自分の好きな人と一緒にいるために、自分から積極的にアプローチしてみてはどうでしょうか?

8.自分の幸せを追求しよう

人のために頑張りましょう!この言葉を言われたことは、多くの人があると思います。もちろん愛する人や家族のために時間を使うのは大切なことです。しかし、なんでもかんでも自分はずっと我慢してまでしてることってありませんか?

もう少し自分にご褒美をあげたり、本当に自分がしたいことをしてみてはどうでしょうか!?

いかがでしたか!?当てはまることがいくつかあったかもしれません。自分の生き方を振り返る機会になったらよかったと思います。一度しかない人生、後悔しないように、したいことをたくさんしましょう!