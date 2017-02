01.

不安ばかりの恋愛関係

02.

本当にイヤな仕事

03.

しつこくて苦手な友だち

04.

何かと頼ってくる友だち

05.

最悪なルームメイト

06.

退屈な街

07.

誰かが決めた将来

08.

無責任な他人の意見

09.

傷ついた過去の自分

10.

身近にいる、逆らえない誰か

11.

過去の失敗

12.

足りない「なにか」を探すこと

Licensed material used with permission by Elite Daily