01.

早いうちから

男子の対処法が分かる

02.

我慢強くなる

03.

ケンカを覚える

04.

決断力がつく

05.

忍耐強くなる

06.

「理想の男性像」は

兄弟が教えてくれる

07.

問題解決能力が

高くなる

08.

困ったときは頼れる存在

09.

「いい男」を

見極められる

10.

「自分を大切にすべき」

ってことが分かる

11.

欲しいものを

手に入れる方法を知っている

12.

守ってくれる

13.

ちょっとやそっとじゃ

ビビらない

14.

欲しいものが

しっかり言える

