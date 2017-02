01.

パートナーに求めるものは?

02.

今の相手と一生を共にしたい?

03.

あなたにとっての「幸せ」って?

04.

それはやる価値があること?

05.

10年後も同じ職場にいることが想像できる?

06.

忘れられない人がいる?

07.

どんなことで後悔してきた?

08.

まだ達成できていない目標はある?

09.

周りにどんな影響を与えたい?

10.

家族はほしい?

11.

今の友だちは本当の友だち?

12.

あなたは、周りの人にとって「いい友だち」?

13.

どこで暮らしたい?

14.

「人生最高!」と思えたのはいつ?

15.

親孝行できてる?

16.

私は「いい人」かな?

17.

周りの評価を気にしてる?

18.

関係を絶つことに罪悪感はある?

19.

ずっと一緒にいたい親友がいる?

20.

周りから信頼されてる?

21.

自分のカラダに自信がある?

22.

意見を主張できてる?

23.

変わるのには遅すぎる?

24.

必要な人はいる?

25.

そんなに食べる必要がある?

26.

大人になる準備はできてる?

27.

挑戦してる?

28.

これからも恋愛できる?

29.

理想の人生を歩んでいる?

30.

本当に30歳?

Licensed material used with permission by Elite Daily