松井、則本のWBC組も…12日から沖縄・金武で練習試合7試合

楽天は10日、久米島・春季キャンプ終了後に移動する沖縄本島への帯同メンバー42人を発表した。

ドラフト1位ルーキー・藤平尚真はメンバーに入らず、新人ではドラフト2位の池田隆英投手、ドラフト9位の高梨雄平投手ら5人が本島行きの切符をつかんだ。WBC侍ジャパンメンバーの松井裕樹投手、則本昂大投手もメンバー入りした。

チームは11日で久米島キャンプを打ち上げ、沖縄・金武に移動。巨人などと練習試合7試合を行う予定。

帯同メンバーは以下の通り。

○投手（20人）

1松井裕樹、11岸孝之、14則本昂大、16森雄大、20安楽智大、21釜田佳直、30池田隆英、31美馬学、38西宮悠介、42ハーマン、45菅原秀、46濱矢廣大、47大塚尚仁、52森原康平、53高梨雄平、58辛島航、59菊池保則、60古川侑利、63小山雄輝、143宋家豪

○捕手（4人）

37嶋基宏、39下妻貴寛、44足立祐一、48伊志嶺忠

○内野手（9人）

5茂木栄五郎、8今江年晶、33銀次、40ウィーラー、49アマダー、55西田哲朗、56中川大志、57三好匠、66村林一輝

○外野手（9人）

4岡島豪郎、7松井稼頭央、23聖澤諒、24福田将儀、25田中和基、32枡田慎太郎、35島内宏明、54ペゲーロ、005島井寛仁