ふさふさした毛に、大人しい性格のウサギ。そんな彼らが実はあくびをすると、意外にも恐ろしい表情に変身するとして、多くの飼い主が写真をネットに投稿している。

まずはツイッターユーザーのninaさんが飼っているウサギ。意外と大きな口を開け、前歯をむき出して威嚇しているよう。

my constant mood feels how a yawning rabbit looks pic.twitter.com/PJitGu4kmf

- nina ✨ (@NlNACOLADA) 2016年7月12日