なんてことのない日に、夫から花束が贈られてくる……。中には疑惑が頭をよぎる人もいるだろうが、単純にうれしいサプライズだ。

フロリダ州に住むデビー・カルドネさんも、ある日夫から花束が贈られてきたという。なんて素晴らしい夫なのかと喜んだのもつかの間、ある事実に思わずがっかりしてしまったそうだ。

何が彼女を落胆させたのだろうか。

花束についていたカードには、「セバスチャン、元気になって。すぐに遊びまわれるようになるよ。パパより」と書かれていたのだ。

セバスチャンとはカルドネ家で飼われているワンコの名前。この数日間体調を崩していたという。

▼セバスチャンは花束を堪能したようだ

デビーさんはこの出来事を2月1日にフェイスブックに投稿。コメント欄には、「幸せな犬ね」「うける」「いいパパね」といった声が寄せられている。

一方、デビーさんは「私に残念賞はないのかしら?」と心の内を漏らしている。

2月2日には、娘のリリーさんがツイッターに投稿したのをきっかけに、各メディアに取り上げられた。

▼「お父さんが家に花を贈ったら、お母さんが自分宛だと勘違いしたの。よく考えてよ」

My dad sent flowers to my house today, and my mom thought they were for her THINK AGAIN pic.twitter.com/7jMQhrsDJW

- Lily Cardone (@LilyCardone) 2017年2月2日