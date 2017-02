小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登からなる音楽ユニット・TM NETWORKが、代表曲「Get Wild」(1987年4月8日発売)の発売30周年を記念し、同曲だけ33曲(予定)を収録した『GET WILD Thanks 30th Anniversary アルバム(仮)』を4月5日にリリースすることが明らかになった。名作アニメ『シティーハンター』初期(87年4月〜88年3月)のエンディングテーマとしても有名な同曲は、87年4月にオリジナル版をリリース。以降、何度もリアレンジされ、ライブでもさまざまなバージョンを披露してきた。発売30周年を機に、ソニー、よしもとアール・アンド・シー、エイベックスで発売されてきた「Get Wild」を集約。今回発表されたバージョンのほか、他アーティストが手がけたカバーやリミックスなども網羅し、「Get Wild」だけ33曲(予定)をCD3枚組に収録する。1曲でこれほど多くのバージョンが存在する名曲「Get Wild」。聴き比べしてみては?■『GET WILD Thanks 30th Anniversary アルバム(仮)』収録予定曲・Get Wild(1987/4/8)・Get Wild(“FANKS CRY-MAX”Ver.)(1987/6/24 日本武道館)・GET WILD’89(1989/4/15)・Get Wild(“COLOSSEUM I”Ver.)(1989/8/29 横浜アリーナ)・Get Wild(“RHYTHM RED TMN TOUR”Ver.)(1991/2/22 仙台イズミティー)・Get Wild(“tour TMN EXPO ARENA FINAL”Ver.)(1992/4/12 横浜アリーナ)・Get Wild(techno overdub mix)(1993/8/21)・GET WILD’89(“TMN final live LAST GROOVE 5.18”Ver.)(1994/5/18 東京ドーム)・GET WILD DECADE RUN(1999/7/22)・GET WILD(LIVE EPIC25 ver.)(2003/8/20)・Get Wild(Double Decade)(2004/4 横浜アリーナ)・Get Wild(Double Decade)(2004/6/24 日本武道館)・Get Wild(REMASTER ver.)(2007 日本武道館)・Get Wild(Incbation Period ver.)(2012/4/25 日本武道館)・Get Wild(FINAL MISSION -START investigation- ver.)(2013/7/21 さいたまSA)・Get Wild 2014(2014/4/22)・Get Wild(the beginning of the end ver.)・Get Wild(QUIT30 HUGE DATA ver.)・Get Wild(30th FINAL ver.)・Get Wild 2015 -HUGE DATA-(2015/3/21)※このほかカバー楽曲、リミックス楽曲を含め全33曲収録予定