徳間書店より、書籍「ゼルダの伝説 30周年記念書籍 第2集 THE LEGEND OF ZELDA HYRULE ENCYCLOPEDIA :ゼルダの伝説 ハイラル百科」が2017年3月1日に発売されます。この書籍は、『ゼルダの伝説』シリーズ30周年を記念して発売される書籍です。全3集からなる記念書籍の第二弾となっており、シリーズ作品のデータベースや開発資料などが掲載されています。なお、編集はニンテンドードリーム編集部が行っています。本商品は、A4判・320ページで構成されており、初代『ゼルダの伝説』から『ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス HD』までが50以上のキーワードで解説されています。また、2,000点以上のアイテムや敵キャラクターなどが画面写真付きで掲載されており、3つの視点から『ゼルダの伝説』シリーズ30年の歴史と軌跡を読み解く内容になっているとのこと。◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆書籍「ゼルダの伝説 30周年記念書籍 第2集 THE LEGEND OF ZELDA HYRULE ENCYCLOPEDIA :ゼルダの伝説 ハイラル百科」は2017年3月1日発売予定。価格は4,860円(税込)です。(C) 1986 Nintendo(C) 1991 Nintendo(C) 1993,1998 Nintendo(C) 1998 Nintendo(C) 2011 Nintendo(C) 2002-2013 Nintendo(C) 2000-2015 Nintendo(C) 2006-2016 Nintendo(C) 2017 Nintendo(C) ambit 2017■関連リンク