声優の杉田智和が、劇場アニメ「KING OF PRISM PRIDE the HERO」にすることが決定した。プリズムスター養成校のエーデルローズを潰そうと目論む、法月仁率いるシュワルツローズに所属する「The シャッフル!」のメンバー、高田馬場ジョージ役を務める。

同作は、人気アイドルアニメ「プリティーリズム」のテレビシリーズ第3期「プリティーリズム・レインボーライブ」に登場した、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキによる男性ユニット「Over The Rainbow」を主人公に描く「KING OF PRISM」シリーズの新作。前作「KING OF PRISM by PrettyRhythm」では、Over The Rainbowの3人が4年に1度開催される「PRISM KING CUP」に向けて奮闘するさまが描かれたが、今作ではついに同大会が開幕する。

「銀魂」「うどんの国の金色毛鞠」などで人気の杉田が演じる高田馬場ジョージは、シュワルツローズ所属の最強アイドルという設定だ。高いアイドル能力でトップスターの座にのし上がった実力者で、御徒町ケン、五反田ココロ、鶯谷モンド、神田ミツバとともにユニットを結成している。

杉田は「プリズムショーが奇跡ならば、この気持ちの答えが出るはずだ。そして虹色の鎖が首に巻き付いて向こう側へ逝けと煽ってくる。五月蝿(うるさ)いなぁ、好きにやらせろよ。新作決定おめでとうございます。今から楽しみにしています」と杉田節を炸裂させたコメントを寄せている。

「KING OF PRISM PRIDE the HERO」は、6月10日から東京・新宿バルト9、神奈川・横浜ブルク13ほか全国公開。