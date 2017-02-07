¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¹ÔÃæ
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÖÍå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØA Life in 12 Bars¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÈá·à¤äÁÓ¼º¡¢ÌôÊªÍðÍÑ¤Ê¤ÉÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È±Ç²è´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØA Life in 12 Bars¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ô¥¡¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤¬ÅÁ¤¨¤¿½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥Þ¥ó¡¡´ñÀ×¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥È¥»¥Ã¥¯¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØAMY¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¡Á²»Â®¤ÎÈàÊý¤Ø¡Ù¤Ç¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥¥ó¥°¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÎÅÁÅý¤äÁÏ»Ï¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î·¹ÅÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¾ï¤Ë·Ý½ÑÅª¤ÊÍýÁÛ¤ÎÀ¼¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤½¤ì¤Ï½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²»³ÚÅª¤ÊÊý¸þÀ¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¶Ê¡¢¥®¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥È¡¼¥ó¡¢³°¸«¤òÆÍÁ³ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£
±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½é´ü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ý¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È±ÇÁü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ä¥ª¥Õ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¼ê½ñ¤¤Î¼ê»æ¤ä³¨²è¡¢Æüµ¤Î¸«½Ð¤·¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Î¿ô¡¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ØA Life in 12 Bars¡Ù¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙ¤â¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥º¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤«¤é¥®¥¿¡¼¤Î¿ÀÍÍ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌôÊªÍðÍÑÌäÂê¤ä1991Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤Î»à¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¿ÀÏÃ¤¬ËþºÜ¤Î¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥é¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â²»³Ú¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¾Íè¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÈá·à¤äÁÓ¼º¡¢ÌôÊªÍðÍÑ¤Ê¤ÉÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëü¥¼«Ê¬¤Î²»³Úü¥¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¸À¤¦¡£
ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¸ø³«Æü¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØA Life in 12 Bars¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ô¥¡¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤¬ÅÁ¤¨¤¿½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥Þ¥ó¡¡´ñÀ×¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥È¥»¥Ã¥¯¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØAMY¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¡Á²»Â®¤ÎÈàÊý¤Ø¡Ù¤Ç¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥¥ó¥°¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Î²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÎÅÁÅý¤äÁÏ»Ï¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î·¹ÅÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¾ï¤Ë·Ý½ÑÅª¤ÊÍýÁÛ¤ÎÀ¼¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤½¤ì¤Ï½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²»³ÚÅª¤ÊÊý¸þÀ¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¶Ê¡¢¥®¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥È¡¼¥ó¡¢³°¸«¤òÆÍÁ³ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£
±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½é´ü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ý¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È±ÇÁü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ä¥ª¥Õ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¼ê½ñ¤¤Î¼ê»æ¤ä³¨²è¡¢Æüµ¤Î¸«½Ð¤·¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Î¿ô¡¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ØA Life in 12 Bars¡Ù¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙ¤â¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥º¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤«¤é¥®¥¿¡¼¤Î¿ÀÍÍ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌôÊªÍðÍÑÌäÂê¤ä1991Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤Î»à¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥×¥È¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¿ÀÏÃ¤¬ËþºÜ¤Î¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥é¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â²»³Ú¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¾Íè¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÈá·à¤äÁÓ¼º¡¢ÌôÊªÍðÍÑ¤Ê¤ÉÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëü¥¼«Ê¬¤Î²»³Úü¥¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¸À¤¦¡£
ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¸ø³«Æü¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¡£